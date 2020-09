Beringen / Leopoldsburg -

In een tuin in Beverlo zijn zondag in de late namiddag drie everzwijnen doodgeschoten. Een vierde gewond dier is in het bos gevlucht. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum dat was opgeroepen om de zwijnen te vangen, nam de kadavers mee naar Heusden-Zolder.