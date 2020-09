Barcelona meteen onder stoom in eerste wedstrijd onder Ronald Koeman: Lionel Messi en Ansu Fati zorgen voor ruime zege

Net als Real Madrid heeft ook Barcelona zijn seizoensstart niet gemist. Het zette Villareal thuis makkelijk opzij met 4-0. Lionel Messi opende zijn rekening meteen en scoorde vanop de stip.

Het was voor een keer eens niet Lionel Messi die een hoofdrol opeiste bij Barça. Deze was in de eerste helft weggelegd voor youngster Ansu Fati. Het 17-jarige wonderkind schoot de Catalanen in vier minuten tijd met twee goals op voorsprong. Samen met Antoine Griezmann, Philippe Coutinho en Lionel Messi vormde hij de vernieuwde voorhoede van Ronald Koeman.

Lionel Messi kon bij zijn eerste officiële wedstrijd voor Barça na alle transferheisa rondom zijn figuur echter niet achterblijven. Op strafschop maakte de Argentijn zijn eerste van het seizoen nadat Ansu Fati foutief werd neergehaald. 3-0 na amper 35 minuten spelen, nieuwbakken trainer Ronald Koeman zag het graag gebeuren na een moeilijke aanloop met veel commotie.

En de Catalanen stoomden rustig door richting rust, na een owngoal van Villareal-verdediger Pau Torres had Barcelona met een 4-0-voorsprong zijn schaapjes al op het droge aan de rust.

In de tweede helft dreigde de Blaugrana nog wel een aantal keer, maar kwam het niet meer tot scoren. Na Real Madrid wint ook dus ook Barça zijn eerste wedstrijd . Over een maand nemen beide grootheden het voor het eerst dit seizoen tegen elkaar op.