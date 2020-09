LA Galaxy ontslaat speler omwille van racistische uitlatingen

Los Angeles Galaxy heeft Omar Ontiveros (25) ontslagen. Zijn opmerkingen aan het adres van een speler van San Diego Loyal bleken de druppel: eerder werd de Amerikaan al zes wedstrijden geschorst wegens racistische uitlatingen.

”Met wederzijdse overeenstemming nemen we afscheid”, duidt LA Galaxy het ontslag van de verdediger op haar website. Hij kwam uit voor het reserveteam en zou herhaaldelijk het woord n-woord gebruikt hebben in de wedstrijd tegen San Diego, die op 1-1 eindigde.

“We willen niet eens erkennen dat we deel hebben uitgemaakt van een wedstrijd waarin zo’n actie heeft plaatsgevonden”, zei San Diego-voorzitter Andrew Vassiliadis achteraf.

Het is niet het eerste geval van racisme dat niet zonder gevolgen blijft in de MLS. Ron Jans moest zijn koffers pakken als trainer van FC Cincinnati. De Nederlander zou in de kleedkamer een ongepast liedje gezongen hebben.