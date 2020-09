Na twee jaar voorarrest begint maandag de lang verwachte inhoudelijke behandeling in de strafzaak tegen Jos Brech. De 58-jarige man uit Simpelveld staat terecht voor de ontvoering, het misbruiken en het doden van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

DNA is de kurk waar de rechtszaak op drijft na een DNA-match in 2018. Van vier personen is DNA aangetroffen op de kleding en het lichaam van Nicky. Enkel het DNA-materiaal van Brech komt in grote hoeveelheden ...