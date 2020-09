Stijging aantal nieuwe besmettingen coronavirus vertraagt

Tussen 18 en 24 september werden per dag gemiddeld 1.551 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er 17 procent meer dan de zeven dagen ervoor. Het aantal overlijdens steeg in die periode tot gemiddeld 4,4 per dag (+2 procent), zo blijkt maandag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.