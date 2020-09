Bocholt - Het is niet eenvoudig om mensen samen te brengen in deze aanhoudende coronatijd. Maar waar een wil is, is een weg. Mia en Dréke mobiliseerden hun buren en vrienden van Kapel 18 en slaagden voor de tweede keer dit jaar in hun poetsmissie. Dankzij een 8-tal vrijwilligers blinkt de veelbezochte kapel weer. Als je ook vindt dat alles er fris ruikt, dan ken je de reden. Dankjewel buren en vrienden voor deze zorgzaamheid.