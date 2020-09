Juve Hasselt heeft na een pittig duel met E. Mechelen a/d Maas zijn eerste seizoenszege op zak. “Wij hebben nu vier punten op negen. Dit is loon naar werken”, zegt Joris Menten, die samen met centrale verdediger Jan Gielen de coaching op zich neemt bij de Hasseltse fusieclub. Menten ziet in de promovendus zeker geen degradatiekandidaat. “De middenmoot mogen we ambiëren”, stelt hij zelfverzekerd.