“Hallo Eveline, bedankt voor uw geduld. Uw dossier is nog in behandeling. Zodra wij over meer informatie beschikken, zullen wij u direct informeren.” Die boodschap kreeg Eveline Vanmarsenille (38) nadat ze online een cadeaubon kocht bij Zara. De Hoeseltse kreeg die boodschap vier weken aan een stuk. Toen was haar geduld op.