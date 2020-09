Aannemer Gemoco uit Bilzen is gestart met het afgraven van een groot terrein langs de Tongersesteenweg in Herderen. De zware machines diepen er een bufferbekken uit met een oppervlakte van anderhalf voetbalveld en een inhoud van 7.500 m³. Dat bekken moet in de toekomst de wateroverlast in de lagere delen van Herderen tot een minimum herleiden.