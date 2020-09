Limburgse fietspaden scoren ondermaats: bezorg ons de gevaarlijkste fietssituaties in uw gemeente

Hasselt - De Limburger is niet tevreden over de kwaliteit van de fietspaden in zijn gemeente. Dat blijkt uit het grootste Limburgonderzoek ooit van de UHasselt en Het Belang van Limburg. Uw krant gaat daarom op zoek naar de gevaarlijkste fietssituaties in de provincie.

In het kader van het grootste Limburgonderzoek ooit van de UHasselt en Het Belang van Limburg werd bij meer dan 10.000 Limburgers gepeild naar hoe tevreden ze zijn over hun gemeente. De resultaten daarvan leest u vanaf zaterdag 3 oktober in onze krant, maar één tipje van de sluier lichten we alvast op: de Limburgse voet- en fietspaden scoren ondermaats.

Op de vraag ‘Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de voet- en fietspaden in uw gemeente?’ kwam een gemiddelde score van 5,47 op 10 uit de bus. Daarmee bengelen de fietspaden helemaal onderaan in het lijstje van de voorzieningen waarnaar de onderzoekers van de UHasselt hebben gepeild. Werk aan de winkel dus voor een provincie die zich als fietsparadijs profileert, want uit dezelfde bevraging komt ook naar voren dat Limburgers fietsveiligheid het belangrijkste beleidsthema in hun gemeente vinden.

Extra investeringen

De resultaten lopen gelijk met het meest recente rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer over de staat van de fietspaden langs de Vlaamse gewesten. Daaruit bleek al dat de fietspaden er nergens slechter bijliggen dan in Limburg. Liefst 61 procent van onze fietspaden scoort onvoldoende, terwijl dat in de rest van Vlaanderen ‘maar’ 44 procent is. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) beloofde alvast 75 miljoen euro extra voor de aanleg van nieuwe fietspaden in Vlaanderen, bovenop de al geplande investeringen.

Volgens mobiliteitsexpert Willy Miermans, professor emeritus aan de UHasselt, moeten we in Limburg en Vlaanderen vooral naar meer ontvlochten netwerken, duidelijk gescheiden van de rijweg. “We hebben hier nog te veel fietspaden die vlak langs drukke gewestwegen lopen”, weet Miermans. “Nederland staat op dat vlak een pak verder met een uitgebreid netwerk van ontvlochten fietspaden die volledig apart liggen en door velden, woonbuurten of verkavelingen lopen. Dat Vlaanderen en Limburg op dat vlak zo sterk achterop hinken, heeft alles te maken met onze lintbebouwing. De typische steenwegen tussen gemeenten en dorpskernen zijn hier volgebouwd, waardoor er vaak geen plaats is om gescheiden fietspaden aan te leggen. In Nederland of Duitsland hebben ze dat probleem veel minder.”

“Moordstrookjes”

Miermans maakt wel een belangrijk onderscheid tussen de fietspaden langs gewestwegen en het Limburgse fietsroutenetwerk. “Dat laatste is van superieure kwaliteit en daar mogen we best trots op zijn. Maar het staat helaas in schril contrast met de fietspaden langs onze gewestwegen, die vaak levensgevaarlijk zijn. De snelheid op die wegen ligt zo hoog dat het fietspad minstens één tot anderhalve meter gescheiden moet liggen van de rijbaan. Een fietspad tegen de rijbaan, enkel aangeduid met witte markeringen is de naam fietspad niet eens waardig. Dat zijn moordstrookjes.”

Naar aanleiding van de resultaten is uw krant op zoek naar de gevaarlijkste fietspunten in Limburg. Kent u plaatsen waar de kwaliteit van het fietspad in erbarmelijke staat is? Fietspaden waar voortdurend auto’s op geparkeerd staan? Zijn er in uw gemeente plaatsen waar het gevaarlijk fietsen is omdat er gewoon geen fietspad is? Maak een foto en meld ons om welke straat of welk fietsknooppunt het gaat: www.hbvl.be/fietsgevaar