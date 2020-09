Buren, carnavalisten en collega’s nemen afscheid van verongelukte Ann (53) uit Sint-Truiden

Zaterdagavond werd op de Oude Tongersebaan ingetogen afscheid genomen van Ann Massant (53). Ann werd op 13 september het slachtoffer van een verkeersongeval in Heers en overleed op 18 september in het ziekenhuis in Hasselt aan haar verwondingen. Als laatste eerbetoon verzamelden vrienden en buren aan haar woning.

Ann was actief in verschillende organisaties. Ze was lid van de carnavalsgroep Geweldig, De Mooimakers van Sint-Truiden, het buurtcomité Louis Willems en was ACV-afgevaardigde bij Bravi Farmfrites waar ...