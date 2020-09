Hasseltse Aïcha Thomis is Miss Limburg 2021: “Ik wil een voorbeeld zijn”

Aïcha Thomis uit Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) is zondagavond in De Panne tot Miss Limburg 2021 gekroond. De studente fit- en gezondheidscoach aan Syntra haalde het voor de Truiense Daphne Nivelles en Laurine Remans uit Hasselt. “Ik wil graag een voorbeeld zijn voor andere mensen”, glundert Aïcha.

De 20-jarige Aïcha ging met het kroontje aan de haal in het Proximus Theater in De Panne waar alle provinciale verkiezingen plaatsvonden. In een ruim twee uur durende show wist ze de maximum toegelaten ...