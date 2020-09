Vooralarmfase: burgemeester vraagt Breeënaren om extra alert te zijn

Bree / Oudsbergen -

Bree gaat naar een vooralarmfase. De laatste zeven dagen zijn er elf nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad, deelde het Agentschap Zorg en Gezondheid zondagmiddag mee aan burgemeester Van der Auwera. “Maandag beslissen we of de kermis van volgend weekend wel kan doorgaan.”