Hoe de poging van Tongenaar Andy om zijn gevangenisbruid te zien wel moest mislukken

Tongenaar Mike Gielen (24) zat vrijdag achter de kaping van een helikopter in Deurne. Samen met twee Limburgse maten wilde hij zijn echtgenote Kristel Appelt (26) uit de vrouwengevangenis van Berkendael in Brussel bevrijden. Pure liefde lag aan de basis van de hele onderneming maar die actie stak zo amateuristisch in elkaar dat ze gedoemd was om te mislukken.