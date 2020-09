Viroloog tempert verwachtingen: “Zelfs mét vaccin nog tot na volgende zomer coronamaatregelen”

“Te veel mensen denken dat we tegen maart volgend jaar een spuitje krijgen en dat het dan gedaan is met mondmaskers, afstand houden en coronamaatregelen. Niet is minder waar.” Dat zegt viroloog Johan Neyts (KU Leuven), die vindt dat het dringend tijd is voor meer realisme rond de vier kandidaat-vaccins die op dit moment in de laatste testfase zitten. “Als sommige maar vijftig procent bescherming zouden bieden, moet je je afvragen of we ze wel massaal moeten gebruiken.”