Mara huurde een huisje in Frankrijk, maar er bleken al andere gasten in te zitten

Tongeren -

Reizen online boeken bij iemand die u niet kent, is even verstandig als het online delen van foto’s. Vroeg of laat loopt het verkeerd af. Dat leert ook het verhaal van lezer Mara Vanheusden uit Tongeren. Mara had wel een internetverzekering die tussenkomt bij oplichting en reputatieschade via het internet.