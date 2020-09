Houthalen-Helchteren -

Gisteren was het Werelddovendag. Die wordt in België traditioneel gevierd op de laatste zaterdag van september. Het doel van de Werelddovendag is ondermeer om meer bekendheid te geven aan doofheid en gebarentaal. En dat is ook nodig, en nog meer in deze tijden van corona. Dat zegt althans Majda Bensaihi uit Houthalen. Een dove moeder van drie kinderen, die als schoonmaakster haar weg gevonden heeft.