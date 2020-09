Europese Unie tevreden dat Zwitserland beperking vrij verkeer van personen afwijst

De Europese Unie is tevreden dat de Zwitsers zondag in een referendum een beperking van het vrije verkeer van personen met de Europese Unie afgewezen hebben. “Dit is een geweldige dag voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Zwitserland”, reageerde Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zondagnamiddag op Twitter.