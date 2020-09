Steeds meer ziekenhuisopnames en al bijna 170 besmettingen per 100.000 inwoners

Tussen 10 en 23 september zijn er in ons land 168 coronabesmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Dat is een stijging met 144 procent tegenover de periode van twee weken ervoor. In de week van 17 en 23 september werden gemiddeld 1.528 besmettingen per dag geregistreerd (+24 procent), blijkt zondag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.