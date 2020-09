De Streekproductenmarkt kan ondanks de maatregels rond corona en de dreigende onweerswolken als geslaagd beschouwd worden. In het vernieuwde kader van de Groenmarkt presenteerde 18 lokale producenten hun producten.

“Wat is er lekkerder dan een fris biertje met een dikke schuimende kraag, een elegant glas wijn of een versgeperst sapje waar je de vitaminen in proeft?”, begint burgemeester Veerle Heeren. “Als die lekkernijen ...