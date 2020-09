Venus Williams meteen uitgeschakeld op Roland-Garros

Venus Williams (WTA-76) werd zondag meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland-Garros. De Amerikaanse, met haar 40 jaar de oudste speelster in het deelnemersveld, moest met tweemaal 6-4 de duimen leggen voor de Slovaakse Karolina Schmiedlova (WTA-161).

Eerder dit jaar ging Williams er ook op het Australian en het US Open in de eerste ronde uit. In Parijs sneuvelde ze voor het derde jaar op rij in de eerste ronde. In 2002 bereikte de zevenvoudige grandslamwinnares (vijf keer Wimbledon, twee keer US Open) de finale van het gravelgrandslam, waarin ze toen verloor van haar zus Serena.

Venus Williams speelde haar 87e Grand Slam, een record. Serena Williams volgt met 76 Grands Slams op de tweede plaats. Bij de mannen is de Zwitser Roger Federer de speler met het meeste aantal grandslamdeelnames (79).

