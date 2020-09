Aantal besmettingen blijft onveranderd in een op de drie Limburgse gemeenten

Hasselt - Uit de dagelijkse cijfers van Sciensano blijkt dat in een kwart van de Limburgse gemeenten de afgelopen twee weken slechts twee of minder positieve gevallen werden geteld. Vier gemeenten zijn op dit moment zelfs coronavrij. Er verblijven op dit moment 16 covidpatiënten in de Limburgse ziekenhuizen.

De Limburgse cijfers staan in schril contrast met de nationale situatie. België scoort niet goed vergeleken met de tweewekelijkse incidentiegraad (de verhouding van het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners) van 30 andere Europese landen. Ons land heeft een incidentiegraad van 145 en staat daarmee op de zesde plaats. Spanje (320) heeft het hoogste cijfer van Europa, gevolgd door Tsjechië (258) en onze buurlanden Frankrijk (223), Luxemburg (175) en Nederland (151). De incidentiegraad van een land wordt wel soms scheefgetrokken door lokale besmettingshaarden en lage inwonersaantallen.

Incidentiegraad

Binnen België is Limburg samen met Luxemburg de minst getroffen regio. De afgelopen twee weken zijn er in onze provincie 587 nieuwe besmettingen geteld. Let wel: er zit een vertraging van vier dagen op. Sciensano gebruikt dat om nog eventuele correcties op de cijfers te doen. Die 587 Limburgse besmettingen betekenen een incidentiegraad van 67 voor onze provincie. Met dat cijfer zou Limburg pas op de 17de plaats staan van de Europese lijst.

Maar alert zijn, blijft de boodschap want er zijn toch een kwart meer besmettingen vastgesteld tussen de periode van 17 en 23 september en de week ervoor. Sinds de uitbraak van de epidemie werden nu al 8.828 bevestigde besmettingen geteld in Limburg.

Het aantal bevestigde gevallen per provincie sinds de uitbraak van de epidemie. Foto: RR

Ziekenhuizen

Volgens de meest recente cijfers verblijven er 16 covidpatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat zijn er twee meer dan een week geleden. Zes patiënten liggen op intensieve zorgen en één iemand moet beademd worden. Het is uit de cijfers niet op te maken of de patiënten door of met het virus in het ziekenhuis zijn beland. Met andere woorden: zijn ze ziek geworden van het virus en moesten ze daarom opgenomen worden, of moesten ze voor een andere ingreep naar het ziekenhuis en testten ze daar positief? Beide gevallen zijn samengeteld in de ziekenhuiscijfers.

Stabiele situatie

Op gemeentelijk niveau blijft de situatie vergeleken met zaterdag quasi onveranderd. Er is een lichte stijging, maar er zijn nergens uitschieters wat betreft nieuwe besmettingen. Van de 19 gemeenten die het aantal zagen stijgen, komt er in 13 gemeenten maar één positief geval bij. In Hasselt en Heusden-Zolder zijn telkens vijf nieuwe besmettingen geregistreerd vergeleken met zaterdag. Er is ook geen verandering in de zwaarst getroffen gemeenten: dat blijven de mijngemeenten Houthalen-Helchteren (65), Maasmechelen (62), Beringen (42) en Heusden-Zolder (40), en de hoofdstad Hasselt (35). Deze cijfers wijzen op het totaal aantal besmettingen op de periode van 10 tot 23 september.

Coronavrij

Goed nieuws is er voor Kortessem en Heers die zich opnieuw coronavrij mogen noemen. Dat geldt ook voor Herstappe en Nieuwerkerken waar al geruime tijd geen besmettingen werden gemeld. Ook in Riemst dalen de cijfers fors: het aantal tweewekelijkse besmettingen daalt er met 9. Een verklaring hiervoor is dat er twee weken geleden een opflakkering is geweest toen een feestje met voetballers een heleboel extra besmettingen had opgeleverd. Volgens de nieuwe telmethode sleept een gemeente dat aantal twee weken mee en die periode is nu verlopen.

De positiviteitisratio tot slot, die neemt in België overal toe. Dat betekent dat er meer positieve gevallen ontdekt worden in de testen. Ook in Limburg stijgt die ratio, weliswaar minimaal van 1,9 naar 2,1%. Dat is nog altijd het laagste percentage van het hele land en een flink stuk onder het Belgische gemiddelde (4,7%). De hoogste verhouding positieve testen op het totale aantal wordt op dit moment gemeten in Brussel (9%) en de provincie Luik (6,7%).