Elise Mertens stoot ondanks regenpauze vlot door naar tweede ronde Roland Garros

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich zondagnamiddag vlot geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

LEES OOK.Snertweer op eerste dag Roland Garros: Mertens glijdt uit, Azarenka stapt woedend van het veld

In de openingsronde in de Franse hoofdstad Parijs ondervond ze niet al te veel problemen met de Russin Margarita Gasparyan (WTA 122). Onze landgenote haalde het uiteindelijk in twee sets: 6-2 en 6-3 na 1 uur en 43 minuten. Het was het tweede duel tussen beide speelsters. Vorig jaar won ze op de Australian Open met 6-1 en 7-5.

De wedstrijd ging zondagvoormiddag met bijna drie kwartier vertraging van start. In herfstige omstandigheden was regen de spelbreker. Op gravel kan er enkel bij lichte regenval gespeeld worden, anders wordt de court te glad. Elise Mertens schoof een paar keer bijna onderuit. Daarnaast stond er veel wind en kwam de temperatuur niet boven elf graden Celsius uit.

Een achtste finale in 2018 is het beste resultaat van de Limburgse op Roland Garros. In de tweede ronde wacht de 35-jarige Estse Kaia Kanepi (WTA 106) op het zestiende reekshoofd. De Estse haalde het in de eerste ronde in drie sets (4-6, 6-4 en 6-2) van de Tsjechische Marie Bouzkova.

Alison Van Uytvanck (WTA 65), in 2015 kwartfinaliste in Parijs, neemt het op tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 50). In de onderlinge duels staat het 1-1.

Kirsten Flipkens (WTA 79) moet in de eerste ronde voorbij de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27). ‘Flipper’ leidt met 2-1 maar verloor vorig jaar wel de laatste ontmoeting in Miami. Flipkens neemt voor de twaalfde keer deel aan Roland Garros maar raakte er nog nooit voorbij de tweede ronde.

Greet Minnen (WTA 111), de vierde Belgische vrouw op de hoofdtabel en een debutante in Parijs, kent haar tegenstander nog niet. Zij staat tegenover de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska.

LEES OOK.David Goffin krijgt pak voor de broek van Italiaans toptalent en mag meteen inpakken op Roland Garros