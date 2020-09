Limburgers kapen helikopter om gevangenisbruid te helpen ontsnappen

Drie jonge Limburgers zitten in de gevangenis voor de kaping van een helikopter afgelopen vrijdag op de luchthaven van Deurne. De helikopter was gehuurd onder het voorwendsel van een rondvlucht om foto’s te maken maar het plan was om een vrouw uit de vrouwengevangenis van Berkendael te helpen ontsnappen. Die vrouw is Kristel Appelt (26) die in november vorig jaar in de Hasseltse gevangenis trouwde met de 24-jarige Tongenaar Mike Gielen.