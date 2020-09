Gemeenteraad vergadert nog steeds digitaal

Lanaken - Maandag 28 september om 20 uur installeren de raadsleden zich achter hun computer voor de maandelijkse gemeente- en OCMW-raadsvergadering. Burgemeester Marino Keulen (Open VLD) vindt dat de tijd nog steeds niet rijp is voor een fysieke bijeenkomst en besloot in overleg met alle politieke fracties om nu nog digitaal te vergaderen.

"Publiek en pers kunnen volgende maandag vanaf 20 uur de debatten ook nu weer op digitale wijze live volgen via internet, op een link die op de gemeentelijke website wordt bekendgemaakt" meldt algemeen directeur William Vancleynenbreugel. "De raadsleden zelf kunnen inloggen op de videoconferentie die door de gemeentelijke dienst ICT is voorbereid en live mogelijk gemaakt wordt. Ze zijn in de mogelijkheid om zowel vooraf als tijdens de vergadering hun stem uit te brengen.”

Aan de agenda staan o.m. volgende punten: buitengewone toelage aan het kerkbestuur Sint-Ursula voor de aankoop van een laptop, het bestek voor de renovatie van de verwarming, ventilatie, airco en elektrische installatie van het cultureel centrum en het advies m.b.t. het Openbaar Vervoerplan 2021 van de Vervoerregio Limburg.

Info: www.lanaken.be