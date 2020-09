Van de naaisters tot de Limburgse CEO: deze lingeriemaaksters poseren zelf

Voor één keer poseren geen modellen in de lingerie van Prima Donna, wel vrouwen die normaal achter de schermen van het merk werken, zoals de naaisters, de receptioniste en zelfs Marleen Vaesen, de Bocholtse CEO. Op vraag van bedrijf Van de Velde, dat daarmee zijn honderdste verjaardag viert. Vanaf vandaag, en tot einde deze maand, stelt fotografe Charlotte Abramow haar portretten voor aan het ­publiek in het MAD in Brussel. Een voorproefje.