Zaterdag heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst controles gehouden. Een 23-jarige vrouw zat dronken en onder invloed van cocaïne en cannabis achter het stuur. Ze had ook geen geldig rijbewijs bij.

Er werd gecontroleerd op de N79 in Riemst, de Bilzersteenweg in Hoeselt en in het centrum van Bilzen. De 23-jarige bestuurster legde een positieve ademtest af en testte ook positief op cocaïne en cannabis ...