Patro-speler Jordan Renson test positief

Commotie zaterdagavond tijdens de rust in het gemeentelijk sportparkstadion van Maasmechelen waar Patro zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen speelde tegen Heist. Bij een 0-1 tussenstand stonden beide elftallen na de rust klaar op het veld om aan de tweede helft te beginnen, alleen het leidend trio ontbrak. Bleek dat er het bericht binnengelopen was dat één Patro-speler, met name Jordan Renson, positief testte op corona.