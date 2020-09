LIVE. Alle ogen op Wout van Aert: kroont hij zich vandaag tot wereldkampioen?

Corona of niet, ook dit jaar rijden de renners hun WK. Het strijdtoneel is verschoven van Zwitserland naar Imola in Italië. De UCI heeft op korte tijd een strakke organisatie in elkaar getimmerd met een wondermooi parcours. De renners krijgen negen rondjes van 28,8 kilometer onder de wielen geschoven met telkens twee pittige beklimmingen, goed voor bijna 5.000 hoogtemeters. Alleen de sterksten blijven overeind. Onze landgenoot is samen met Julian Alaphilippe de topfavoriet. Uittredend wereldkampioen Mads Pedersen is niet van de partij.