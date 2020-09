Lanaken / Maasmechelen -

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft zaterdagavond samen met Douane en Accijnzen 709 voertuigen gecontroleerd, onder meer op de Tournebride in Lanaken en de Rijksweg in Maasmechelen. Er werd voor 412,62 euro aan boetes geïnd. Twee voertuigen die reden op rode mazout kregen een pv. Een van de bestuurders had al een afbetalingsplan lopen voor 25.007 euro aan openstaande belastingen. Een chauffeur die zijn gsm gebruikte, kreeg een pv van de politie.