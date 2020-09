LeBron James leidt LA Lakers naar eerste NBA-finale in tien jaar

De LA Lakers hebben zich voor het eerst in tien jaar geplaatst voor de NBA-finale en zijn opnieuw “The Best in the West”. Met dank aan LeBron James. KIng James (38 punten, 16 rebounds, 10 assists) leidde met zijn 27ste triple-double in zijn play-offs carrière naar de 117-107 zege tegen Denver Nuggets. De Lakers zijn meteen Western Conference Champion. Dat is dus geleden van 2010 met onder meer de betreurde Kobe Bryant en de Belg Didier Mbenga in de selectie. James en co. wonnen de finale van de Western Conference met 4-1 van de Nuggets. “Dit is een zalig moment. Onze job is echter niet gedaan. We moeten in de finale nog viermaal winnen,” straalde James met de Western Conference trofee.

Dwight Howard tekende voor 9 punten en 9 rebounds en Anthony Davis was goed voor 27 punten. De grote figuur bij de ploeg uit Californië was evenwel LeBron James. Met een waanzinnige triple-double leidde King James de LA Lakers naar de beslissende vierde overwinning in de Western Conference Final. Het is van 1988 geleden (James Worthy) dat een speler van de Lakers een triple-double lukte met meer dan 35 punten en 15 rebounds. James is ook pas de tweede Laker sinds 1991 en Magic Johnson die een vierde triple-double in de play-offs lukt. “Ik heb vooral aan mijn ploegmaats gedacht die voor de eerste keer in de finale staan. Ook aan Anthony Davis. We hebben hem naar hier gehaald om de NBA-titel terug naar Los Angeles te brengen. Vanavond een klein beetje vieren, kijken of we tegen Miami Heat of Boston Celtics uitkomen en dat op naar onze missie en het veroveren van een nieuwe titel voor de Lakers,” zei LeBron James.

Tiende finale voor King James

Voor LeBron James is het zijn tiende NBA-finale. Hij bereikte de finale vijfmaal met Cleveland Cavaliers, viermaal met Miami Heat en nu dus met LA Lakers. Hij is na Kareem Abdul-Jabbar (tien finales), Sam Jones (11 finales) en Bill Russell (12 finales) pas de vierde speler in de NBA-geschiedenis die minstens tien keer in de NBA-finale fonkelt. James won twee titels met Miami Heat en 1 met Cleveland. Dat zijn er nog steeds drie minder dan Michael Jordan. Als hij de kloof met “His Airness” wil verkleinen is op zijn 35ste een nieuwe titel, de eerste met LA Lakers, dus echt wel aan de orde.

Miami Heat of Boston Celtics?

In de finale neemt LA Lakers het op tegen Miami Heat of Boston Celtcis. De tussenstand is in deze best-of-seven is 3-2 voor Miami. De club uit Florida kan zich komende nacht plaatsen voor de NBA-finale. Of dwingt Boston een zevende en beslissende partij af? Uitkijken dus of het voor de LA Lakers een treffen wordt tegen Miami Heat, een ex-team van LeBron James, of versus aartsrivaal Boston Celtics. In de jaren tachtig groeide de clash tussen LA Lakers en Boston Celtics en Earvin Magic Johnson vs. Larry Bird uit tot de klassieker van de NBA. De Celtics tellen 17 titels (record), de LA Lakers 16!