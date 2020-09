Kinderpsychiater Peter Adriaenssens over opvoeding door Albert en Paola: “Onaanvaardbaar”

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens is ongemeen scherp voor de ouderlijke capaciteiten van koning Albert en koningin Paola in de jaren zestig en zeventig. Hoe zij hun kinderen aan hun lot hebben overgelaten, noemt hij “onaanvaardbaar”. In vergelijkbare situaties zou vandaag de jeugdzorg ingrijpen, zegt Adriaenssens in een documentaire reeks over koning Filip op Canvas