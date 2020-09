Hechtel-Eksel / Pelt -

Op de Noord-Zuidverbinding (N74) richting Eindhoven is zaterdagavond rond 23.15 uur een zwaar ongeval gebeurd. Twee auto’s botsten er frontaal. De ravage was enorm, maar als bij wonder raakten de chauffeurs enkel lichtgewond. De N74 werd wel urenlang afgesloten.