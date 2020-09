De Planckaert-vrouwen: “Eerst dacht ik: ‘Wat doe ik mijn kinderen aan?’”

“Leg een kersenpitje op je buik.” De raad van mémé Clara als Iluna last heeft van haar regels. Ja, bij de Planckaerts praat iedereen over alles met iedereen. En niet alleen de vrouwenpraat, maar ook het familie­gevoel wordt over de generaties heen door­gegeven. Gesprek met mémé Clara (94), ­Christa (62), Stephanie (31) en Iluna (15), het viergeslacht binnen de clan waar heel tv-kijkend Vlaanderen jaloers op is.