Profrenner Edward Planckaert van de weg gemaaid tijdens training: “Die chauffeur liet hem gewoon in de gracht liggen”

Er is zaterdag een abrupt einde gekomen aan het seizoen van Edward Planckaert. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise werd door een auto van de weg gereden tijdens een trainingsrit en werd geopereerd aan de pezen van zijn rechtervoet. De chauffeur van de auto pleegde vluchtmisdrijf, maar werd later op de dag gevonden. “De bestuurder keek geen seconde om naar Edward”, schrijft zijn partner op Facebook.

“Ik was Gent-Wevelgem aan het verkennen in mijn eentje. Bij een kruising, waar ik voorrang van rechts had, kwam ineens een auto af”, legt Planckaert uit. “Ik vloog over de motorkap van de wagen en belandde ...