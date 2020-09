Welke andere BV’s zitten in ‘The masked singer’? Alle theorieën op een rij

Ze was mooi, elegant en verre van een slechte zangeres. Maar vrijdagavond werd Libelle ontmaskerd in de tweede aflevering van ‘The masked singer’. Bleek dat niemand minder dan Dina Tersago (41) in het blauwe latexpakje zat. Ook zij wordt meteen vervangen door een nieuw personage, Suikerspin, nadat de gracieuze Zeemeermin al haar intrede deed. Maar wie zijn ze? En welke andere bekende gezichten houden zich schuil in de knappe kostuums? We zetten de nieuwe hoofdverdachten op een rijtje.