Andrey Rublev en Stefanos Tsitsipas zijn finalisten in ATP-toernooi Hamburg

De Rus Andrey Rublev (ATP 14) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Noord-Duitse Hamburg (gravel/1.062.520 euro). De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) volgde nadien zijn voorbeeld.

In de halve finale haalde Rublev het vlot in twee sets (6-4 en 6-2) van de Noor Casper Ruud (ATP 30). Tsitsipas rekende in zijn halve eindstrijd af met de Chileen Christian Garin (ATP 22) in drie sets (7-5, 3-6 en 6-4).

De 22-jarige Rublev pakte al vier titels in zijn loopbaan, waarvan twee dit jaar in Adelaide en Doha. Vorig jaar verloor hij in Hamburg de finale tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Tsitsipas, ook 22, heeft vijf titels op zijn erelijst, waarvan een dit jaar in Marseille.