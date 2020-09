Pas Geopend: Koffie- en wijnbar ‘En een beetje meer’

Heers - Begin augustus opende de familie Swerten langs hun bakkerij in Horpmaal een nieuwe koffie- en wijnbar ‘En een beetje meer’. Met de combinatie van ‘baking’ en bistro willen ze zowel de toeristen als de inwoners een beetje meer laten genieten.

Al bijna 70 jaar runt de familie Bakkerij Swerten in Horpmaal, een vaste waarde in Haspengouw. Ondertussen is de bakkerij in handen van de derde en vierde generatie. Hendrik, Rita en zoon Axel besloten om de zaak een upgrade te geven en een koffiebar te koppelen aan de bestaande bakkerij. “We willen de plattelandstoeristen iets meer kunnen bieden, in Horpmaal zijn er verschillende B&B’s maar geen café of brasserie”, vertelt Rita. “Maar ook voor de mensen uit het dorp willen we het lekkerste ontbijt uit de omgeving serveren.” Naast de bakkerij werd er een nieuw concept uit de grond gestampt. “Dat was hier de ‘goede plaats’, zoals ze vroeger zeiden, maar hier werd niets mee gedaan. Nadat mijn schoonouders gestorven zijn, hebben we die ruimte in korte tijd omgetoverd tot een trendy koffiebar.”

Gouden lepeltje

‘En een beetje meer’ gaat prat op topproducten en een warme bediening. Je kunt hier terecht voor een kraakvers ontbijt, lunch of tussendoortjes. Specialiteiten van het huis zijn de vanillepudding en rijstpap met een gouden lepeltje. “En nu de dagen somberder worden, is een hartig kaasplankje met een lekker glaasje rode wijn volledig op zijn plaats”, aldus Rita. “Onze wijnen zijn geselecteerd door wijnexpert en sommelier Kris Lismont van Mondevino. Dankzij zijn jarenlange ervaring bieden wij wijnen aan met elk hun diepgang en eigen verhaal. Om de klanten grand cru’s in koffie en thee voor te kunnen schotelen, werken we samen met koffiebranderij Carantos uit Blankenberge. Dankzij hun artisanale en natuurlijk geroosterde koffiebonen uit de beste plantages ter wereld word je verrast met een rijk smakenpallet. Een bijpassend gebakje, rechtstreeks van Bakkerij Swerten, doet je koffie nog beter smaken”, lacht Rita.

Praktisch:

En een beetje meer…

Cartuyvelstraat 21, 3870 Heers (Horpmaal)

011/48.52.90 of 0498/38.32.20

info@bakkerij-swerten.be

Website: www.bakkerij-swerten.be

Facebook: Bakkerij Swerten

Open: maandag van 13 uur tot 18 uur; dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8 uur tot 18 uur; zondag van 8 uur tot 12 uur. Donderdag gesloten.

FrMi