Jonge Russin heeft slimme manier gevonden om stiekem te eten op het vliegtuig

Het coronavirus tiert nog steeds hevig rond in Rusland waardoor er - net zoals bij ons - strenge maatregels gelden. Eén daarvan is de verplichte mondmaskerdracht op het vliegtuig én het verbod op eten en drinken tijdens de vlucht. De 25-jarige Sophia Moiseenko liet het er niet bij. Ze moest en zou haar favoriete kaloriebommetjes verorberen op het vliegtuig. Daarom ging ze krampachtig op zoek naar een innovatieve manier om in het geniep te snacken. En met succes. De vraag is maar hoe ze het gekraak van de chipsblaadjes dempte...