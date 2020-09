In India circuleert al enkele dagen een misselijkmakende video. Na tien dagen van intense strijd overleed een man in het ziekenhuis aan de gevolgen van het coronavirus. Het lichaam was nog niet koud of een verpleger greep zijn kans en ontfutselde een gouden ring. Meer nog, de familie beweert dat de verpleger ook zijn gsm stal. Het ziekenhuis startte meteen een onderzoek en kon via de videobeelden de verpleger op heterdaad betrappen.