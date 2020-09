Eli Iserbyt demonstreert tijdens Rapencross in Lokeren, Thibau Nys rijdt prima eerste wedstrijd bij profs

Eli Iserbyt heeft de eerste wedstrijd van het Belgische veldritseizoen gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was de beste in de eerste Ethias Cross van het jaar, de Rapencross in Lokeren. Toon Aerts en Laurens Sweeck mochten mee op het podium. De 17-jarige Thibau Nys reed zijn eerste profwedstrijd uit.