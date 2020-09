Geert Molenberghs hekelt gebrek aan informatie over terugkerende reizigers

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs komen we cruciale informatie over terugkerende reizigers tekort, zo klonk het zaterdag tijdens een wetenschappelijk congres van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Hoeveel reizigers wanneer terugkeren en of ze hun PLF-document invullen is nu niet geweten, en de moeilijke informatiestroom door de versnipperde bevoegdheden zou aan de oorzaak liggen. “Het is een frustratie van velen van ons, dat de informatie die er zou kunnen zijn, er niet is”, aldus Molenberghs.