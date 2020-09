Spaanse minister wil bijna hele regio Madrid op slot

Vanwege de heropflakkering van het coronavirus moet de bijna volledige regio Madrid zo snel mogelijk op slot. Dat is de mening van de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa, die de regionale regering zaterdag nog eens opriep de adviezen van de gezondheidsexperts te volgen. “De situatie in Madrid is gecompliceerd en houdt een ernstig risico in’, waarschuwde Illa. ‘Er komen zware weken op ons af. Dit is een epidemiologische strijd tegen het virus, geen ideologische.”