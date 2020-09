Covid-19 kan permanente hersenschade veroorzaken: “Ook bij milde symptomen”

Het coronavirus tast niet alleen de longen en het hart aan, maar kan ook ernstig hersenschade veroorzaken. Dat blijkt uit een onderzoek dat zaterdag gepubliceerd werd in The Lancet Microbe. Waarschijnlijk is dat het gevolg van een uit de hand gelopen immuunreactie. “Ook bij patiënten bij wie reukverlies het enige symptoom is, kan dat wijzen op hersenschade”, zegt professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB).