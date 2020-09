Cercle-doelman Miguel Van Damme heeft opnieuw leukemie: “Ik heb alle behandelingen die ik kan hebben al gehad”

Bijzonder slecht nieuws van Miguel Van Damme. De Cercle-doelman laat in een emotionele videoboodschap weten dat er opnieuw leukemie bij hem is vastgesteld. “Ik heb alle behandelingen die ik kan hebben al gehad. Er zijn er geen meer over. Het enige wat we nu nog kunnen doen is mij zo lang mogelijk in leven houden”, zegt hij.