Dubbelslag Van der Breggen: Nederlandse wint nu ook de wereldtitel op de weg na indrukwekkende solo

Eens te meer Oranje boven bij de vrouwen. Anna van der Breggen - donderdag de beste in de tijdrit - won op het loodzware parcours in en om Imola nu ook de wegrit. Opvallend: haar solo van veertig kilometer was langer dan de tijdrit van afgelopen donderdag. Voor de regerend olympisch kampioene is het haar tweede wereldtitel. Zilver en brons gingen naar Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini.