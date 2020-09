Dubbelslag Van der Breggen: Nederlandse wint nu ook de wereldtitel op de weg na indrukwekkende solo

Eens te meer Oranje boven bij de vrouwen. Anna van der Breggen - donderdag de beste in de tijdrit - won op het loodzware parcours in en om Imola nu ook de wegrit. Opvallend: haar solo van veertig kilometer was langer dan de tijdrit van afgelopen donderdag. Voor de regerend olympisch kampioene is het haar tweede wereldtitel. Zilver en brons gingen naar Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini.

LEES OOK. Opvallend: mevrouw Pogacar wordt allerlaatste op WK bij de vrouwen

Hoe kwam de zege tot stand?

In meerdere bedrijven. Bij het aansnijden van de derde van vijf rondes kwam een eerste serieuze ontsnapping van negen rensters tot stand met daarbij de meeste grote landen. Het negental verzamelde e0en maximale voorsprong van 2’30”. Maar in ronde vier ging het tempo in het peloton onder impuls van de Nederlandse dames met een ruk de hoogte in en werd het kaf van het koren gescheiden. Annemiek van Vleuten, jawel hoor, zorgde voor de verdere schifting maar werd gecounterd door… landgenote Anna van der Breggen. De wereldkampioene tijdrijden sloeg in geen tijd een brede kloof en reed de laatste veertig kilometer solo naar de zege. De Nederlandse dames waren eens te meer een klasse apart.

It's back to TT mode for @AnnavdBreggen 🇳🇱 as she glides through the beautiful countryside of Emilia-Romagna 🇮🇹.



Are we looking at a repeat of Innsbruck 2018 when she won gold from a solo attack?#Imola2020 pic.twitter.com/cYestSsvwr — UCI (@UCI_cycling) September 26, 2020

Wat deden de Belgen?

Als eerste aanvallen. Valerie Demey kon zich in ronde twee niet meer bedwingen en trok in het offensief. Helaas kreeg onze landgenote niemand in steun zodat zij al snel het nutteloze van haar poging inzag. Voor de overige meisjes was het vooral aanklampen. Dit parcours was duidelijk geen spek naar de bek van de Belgische meisjes.

Valerie Demey was de eerste aanvalster van de dag Foto: AFP

Verder nog iets dat u moet weten?

Dat titelverdedigster Annemiek van Vleuten eigenlijk een ‘wonderwoman’ is. Ondanks een gebroken pols en een week met amper training speelde de 37-jarige eens te meer een hoofdrol. Maar ze botste op een veel te sterke Anna van der Breggen en speelde het ploegenspel perfect.

Ook te onthouden is dat op dit wondermooie maar loodzware parcours de poort morgen bij de mannen achteraan open zal staan. Deze omloop is zo zwaar dat een vroege vlucht exoten niet of nauwelijks een kans maakt om weg te rijden. En ook de favorieten zullen zich pas in de slotronde roeren. Mocht het morgen regenen, dan krijgen we bovendien een levensgevaarlijke race vol technische afdalingen. Niet dat het hoeft: regent het niet, dan zijn de klim naar Mazzolano en de Cima Gallisterna voldoende zwaar om het spektakel te garanderen.

Uitslag:

1. Anna van der Breggen (Ned)

2. Annemiek van Vleuten (Ned) op 1’20”

3. Elisa Longo Borghini (Ita)

4. Marianne Vos (Ned) op 2’01”

5. Lianne Lippert (Dui)

6. Lizzie Deignan (GBr)

7. Kaisa Niewiadoma (Pol)

8. Cecile Uttrup Ludwig (Den) op 2’41”

9. Lisa Brennauer (Dui) op 3’08”

10. Marlen Reusser (Zwi)