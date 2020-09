Zohra is na 15 jaar terug als Fatïa: “2 Fabiola was niets meer voor mij”

Tongeren -

Ja, ze leeft nog. En meer dan dat. Voor het eerst in vijftien jaar heeft de Tongerse dj Zohra Aït-Fath (45) nog eens een nummer uitgebracht. Voor de voormalige zangeres van 2 Fabiola is het een volgende stap in haar dj-carrière. “Zelfs mijn mama begreep het niet. Wat ga je daarmee doen, vroeg ze.”