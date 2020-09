Leandro Trossard is dé pechvogel van het weekend. De Limburgse Rode Duivel trof zaterdagnamiddag drie keer het doelhout tegen Manchester United. Zijn team Brighton & Hove Albion scoorde diep in blessuretijd de 2-2 gelijkmaker, maar slikte in de 99e (!) minuut de 2-3 vanop de stip.

Trossard is de eerste speler die drie keer het doelhout raakt in eenzelfde match in de Premier League sinds Cristiano Ronaldo in oktober 2006 tegen Newcastle. In de eerste helft raakte onze landgenoot ...