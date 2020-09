Uitgesloten Verdasco “verontwaardigd” nadat organisatie Roland Garros nieuwe coronatest weigert

De Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 58) mag niet deelnemen aan Roland Garros, nadat een test op het coronavirus opnieuw een positief resultaat heeft opgeleverd. De 36-jarige tennisser, die in augustus al besmet was met het coronavirus maar hersteld was, hoopte dat de organisatie hem opnieuw zou testen om een mogelijk verkeerd resultaat helemaal uit te sluiten. Maar Verdasco ving bot.